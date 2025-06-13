Pezeşkiyan'dan ilk açıklama geldi: "İran, İsrail'i pişman edecek"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in saldırıları sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında sert açıklamalarda bulundu.
Yayınlanma:
Pezeşkiyan, "İran'ın meşru ve güçlü yanıtı, İsrail'i yaptığı aptalca eylem için pişman edecek" ifadelerini kullandı. İran halkına seslenen Pezeşkiyan, liderliklerine güvenmelerini ve devletlerinin yanında durmalarını istedi.
İsrail’in saldırgan tutumuna karşı kararlı olduklarını vurgulayan Pezeşkiyan, İran’ın güvenliğini ve egemenliğini hedef alan her adımın karşılıksız kalmayacağını belirtti.