PFDK cezaları açıklandı: Ederson sezonu kapattı, Mert Hakan Yandaş'a 12 ay ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçe kalecisi Ederson'a 3 maç men cezası verdi. Bahis eylemi nedeniyle Mert Hakan Yandaş'a ise 12 ay hak mahrumiyeti cezası kesildi.
Yayınlanma:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'de forma giyen iki isim hakkında verilen disiplin kararlarını duyurdu.
EDERSON DERBİ SONRASI SEZONU KAPATTI
Galatasaray ile oynanan derbi müsabakasında kırmızı kart gören Fenerbahçe kalecisi Ederson'un cezası belli oldu:
Ederson'a, PFDK tarafından 3 maç men cezası verildi. Bu kararla birlikte tecrübeli eldiven sezonun geri kalanında forma giyemeyecek ve sezonu kapatmış oldu.
MERT HAKAN YANDAŞ'A BAHİS NEDENİYLE AĞIR FATURA
Sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, bahis eylemi gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.