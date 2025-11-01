PFDK’dan 3 hakeme bahis cezası! Hak mahrumiyetleri açıklandı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayseri Bölgesi Klasman Yardımcı 3 hakeme bahis eylemleri nedeniyle ceza verdi. Hakemlerden biri 10 ay, ikisi ise 8’er ay hak mahrumiyeti cezası aldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) Kayseri Bölgesi Klasman Yardımcı 3 hakeme ceza geldi.
Bahis eylemleri nedeniyle ceza alan hakemlerden Recep Güneş, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi dikkate alınarak 10 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.
Aynı gerekçeyle İbrahim Bayram ve Yasin Emre Ceylan’a ise 8’er ay hak mahrumiyeti verildi.
Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi, futbolcuların, hakemlerin ve diğer futbol mensuplarının futbol müsabakalarına ilişkin bahis faaliyetlerinde bulunmasını yasaklıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı