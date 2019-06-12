Pilot Levent Arslan, son yolculuğuna uğurlandı. Manavgat’ta sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Cenazesi, Antalya Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Boynuzlukuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eğitim uçağı düştü. Ardında gözü yaşlı aileler bıraktı. Uçağın pilotu bugün son yolculuğuna uğurlandı.Antalya’da Manavgat ilçesi Sorgun mevkiinde sivil eğitim uçağı düşmüş, Pilot Levent Arslan ile Ataberk Gökmen hayatını kaybetmiş, Devrim Gün ise ağır yaralanmıştı.Emekli Yüzbaşı Arslan için bugün Antalya Cemevi’nde tören düzenlendi. Törene Arslan’ın ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda yurttaş katıldı.Törenin ardından Arslan’ın cenazesi, Güzeloluk Mahallesi'ndeki Boynuzlukuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.Öte yandan, aynı bölgede aynı tip uçak, 30 Ekim 2018'de düşmüş, pilot ve yardımcısı yaşamını yitirmişti. O kazada oğlunu kaybeden acılı babanın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne aylar önce ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. İhbar da bu kazdaki uçak ile ilgili ‘kontrolsüz uçtuğu ve düşme riskinin olduğu’ uyarısı yer aldı.