İstanbul seferi için Milas-Bodrum Havalimanı'nda pist başından hızlanarak kalkışa geçen Türk Hava Yollarına ait yolcu uçağının pilotları, iniş yaparken önlerine çıkan helikopteri son anda fark etti.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda, İstanbul seferi için pist başından hızlanarak kalkışa geçen uçağın önüne aniden çıkan helikopter pilotların dikkati sayesinde erken fark edildi ve havada yaşanacak muhtemel bir kaza önlenmiş oldu.



Alınan bilgiye göre, saat 18.40'da Milas-Bodrum Havalimanı'ndan TK 2517 sefer sayılı İstanbul uçuşunu yapmak üzere 146 yolcusunu alan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın pilotları, havalanmak üzere pist başına geçti.



Uçuş kulesinden kalkış izni alan pilotlar, uçağın hızlanıp pistten teker kestiği anda bir helikopterin alana inişe geçtiğini fark etti. Pilotların ani bir refleksle yeniden piste teker koymasının ardından uçak, sert fren yaparak yavaşlatıldı ve helikoptere çarpmaktan son anda kurtarıldı.



Yolcuların kısa süreli panik yaşadığı olayın ardından uçak, yeniden park alanına döndürüldü. Yolcuların uçaktan indirilip salona alındığı öğrenildi.



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