İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yerleşim yerine düşen askeri helikopteri kullanan pilotların, üç binanın arasındaki boşluğun en uygun nokta olduğu öngörüsüyle son bir manevra yaptıkları ortaya çıktı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde dört askerin şehit olduğu helikopter kazası öncesinde pilotların aldığı kritik kararın sivil can kayıplarının önüne geçtiği ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre Kara Havacılık Alay Komutanlığa bağlı üç UH-1 ve bir Skorsky tipi helikopter ile bir Cessna tipi uçak, düzenli eğitim faaliyetleri kapsamında havalandı. Uçuş sırasında UH-1 tipi helikopterlerden biri henüz belirlenemeyen bir nedenle irtifa kaybetmeye başladı.



Helikopterin yükseklik kaybetmesi üzerine pilotlar büyük bir faciayı önleyecek kararı aldı. Pilotlar, helikopteri son bir manevrayla en uygun nokta olarak gördükleri Sancaktepe Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki üç binanın arasında bulunan boşluğa yönlendirdi.



Şehit olan askerlerin bu kararı, çok sayıda can kaybının yaşanmasına engel oldu. Helikopterin düştüğü yer ile etrafındaki binalar arasındaki mesafe ve bazı binalardaki küçük çaplı sayılabilecek hasarlar pilotların kahramanlığını gözler önüne serdi.



Kazada şehit olan askerlerin uzun yıllardır pilotluk yaptıkları ve çok sayıda pilotu eğittikleri öğrenildi. Kaza nedeni, teknik incelemenin ardından belirlenecek.



Kazada ikisi subay, biri astsubay, biri uzman çavuş dört asker şehit oldu. Bir astsubay ise yaralandı. Yaralı askerin, kaza yerinden hemen alınarak hızla hastaneye ulaştırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.



"Kaza nedeni helikopterin modeliyle ilgili değil"



Öte yandan güvenlik uzmanları, söz konusu kazanın UH-1 tipi helikopterlerin görev yılına bağlanmasının doğru olmadığını belirtiyor. Envanterde bulunan tüm hava araçlarının hem birlik hem de fabrika seviyesi bakımlarının uluslararası standartlarda yapıldığını aktaran uzmanlar, kazanın helikopter modelinin eski olmasına bağlanmasının yanlış olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar, kazanın gerçek nedeninin teknik inceleme sonrasında belirlenebileceğine dikkati çekiyor.



Görgü tanıkları askeri helikopter kazasını anlattı



İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesine tanık olanlar, olayı anlattı.



Helikopterin düşüşü sırasında çatısına çarptığı binada yaşayan Pervin Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay anında evde olduğunu belirterek, "Çok büyük bir panik oldu. Ses geldi, korktum, 'Bina mı yıkıldı?' diye. Mutfak tarafına gittiğimde, helikopteri gördüm. Çok büyük bir şoka uğradım. Şu an onun etkisi altındayım." dedi.



Yaşadığı panik dolayısıyla yardıma gidemediğini anlatan Coşkun, "Çevreden gelenler oldu. Çok üzgünüm. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Ailelerine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.



Helikopterin düşme anını gören vatandaşlardan Aykut Aksöz de helikopterin önce boş bir araziye yaklaşık bir metreye kadar yaklaştığını söyleyerek, "Durduramadılar helikopteri. Tekrar havalandı. Telleri aşarak öbür tarafa piste inmeyi planladı. Yeşil olan binanın çatısına pervane değdi. Değince olduğu gibi aşağı düştü. Yardıma koştuk ama gördüklerimize dayanamadık." ifadelerini kullandı.



Mahalle sakinlerinden Mikail Günsoy ise mahalleli olarak genelde helikopterleri alçak uçuşlarında izlediklerini belirterek, "Bugün biraz daha değişik geldi bize. Pervanenin evin en üst kısmına vurduğunu gördük. Yan dönünce direkt sokağın arasına düştü." dedi.



Günsoy, "Kapı mı sıkıştı bir şey oldu. Pervane vurunca biz içeri kaçtık. Korktuk. Uzmanın birinin yerde yattığını gördüm kendini toparlamış biçimde. Diğerleri helikopterin içerisindeydi. Duman çıktı, yanaşamadık.



Uzmanı kenara çektik. Sonra jandarma tel örgülerden atlayıp geldi. Türkiye'mizin başı sağolsun." şeklinde konuştu.