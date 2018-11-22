Şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük inşaat gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemi, Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme işlemini yapmıştı. Öte yandan TürkAkım’ın Avrupa’ya uzanacak hattının geçeceği güzergah da belirlendi.

Dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı'ndan geçti.



TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeyen gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne römorkörler eşlik etti.



Pioneering Spirit'in geçişi nedeniyle boğazda transit gemi trafiği her iki yönde geçişlere kapatıldı.



Öte yandan Kommersant gazetesinin haberine göre, TürkAkım’ın Avrupa’ya uzanacak hattının geçeceği güzergah belirlendi.



Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa’ya uzanacak hattın Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'dan geçmesine karar verdi.



TürkAkım üzerinden Bulgaristan ve Sırbistan'a doğal gaz sevkiyatının 2020'de başlaması bekleniyor. Macaristan'a sevkiyatın ise 2021’de başlayacağı ve böylece söz konusu ülkelerin Ukrayna üzerinden doğal gaz alımını durdurabileceği ifade ediliyor.





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