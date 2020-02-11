Pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

Günler süren çalışmalar sonucu enkaz kaldırıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları tamamladı.

Enkaz alanındaki Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ekipleri, vinç yardımıyla uçağı parçalara ayırdı.

Ekipler, çalışmanın 4. gününde vinç yardımıyla uçağın gövde ve kuyruk kısmını birbirinden ayırdı.

Uçağın pencerelerini kırarak iki ayrı halatla uçağın gövde kısmından kaldıran ekipler, parçayı yükselterek bir tırın arkasına yerleştirdi.

Kaza alanında kalan tek kuyruk kısmı da vinç yardımıyla alandan çıkarıldı.

Enkaz çalışmasının tamamlanmasının ardından diğer ekipler de hem uçaktan ve hem de yolculardan düşen parçaları olay yerinden topladı.

Enkazda herhangi bir yangın çıkması riskine karşın bir itfaiye aracı ve ambulans da hazır bekletildi.