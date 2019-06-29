Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç Ağrı'da defnedildi

İdlib'de şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin törenine binlerce vatandaş katıldı

Şehit olan asker memleketinde sonsuzluğa uğurlandı.



Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yaptığı sırada açılan ateş sonucu şehit oldu.



Şehidin naaşı, memleketi Ağrı'nın Tutak ilçesine uğurlandı. Binlerce yurttaş şehidini karşıladı.



Kaymakamlık binası önünde cenaze namazı kılındı.



Kahraman askerin naaşı, Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyü mezarlığında defnedildi.



ulusal.com.tr

