banner1005
G20 sonuç bildirisi yayımlandı
G20 sonuç bildirisi yayımlandı
NASA, Titan'a drone gönderiyor
NASA, Titan'a drone gönderiyor
Beklenen görüşme gerçekleşti
Beklenen görüşme gerçekleşti
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç Ağrı'da defnedildi

İdlib'de şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin törenine binlerce vatandaş katıldı

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç Ağrı'da defnedildi

Şehit olan asker memleketinde sonsuzluğa uğurlandı.

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yaptığı sırada açılan ateş sonucu şehit oldu.

Şehidin naaşı, memleketi Ağrı'nın Tutak ilçesine uğurlandı. Binlerce yurttaş şehidini karşıladı.

Kaymakamlık binası önünde cenaze namazı kılındı.

Kahraman askerin naaşı, Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyü mezarlığında defnedildi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #adem tunç #ağrı #idlib
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.