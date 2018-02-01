Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan TSK unsurlarına, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Şık'ın Adana'daki babaevine acı haber ulaştı

Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık'ın Adana'daki babaevine acı haber ulaştı.



Şık'ın (28) merkez Çukurova ilçesi Huzurevi Mahallesi'nde oturan ailesine şehadet haberi, askeri yetkililer ve sağlık görevlileri tarafından verildi.



Şehidin baba ocağı ve sokaktaki evlere Türk bayrakları asıldı, yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu.



Acı haber nedeniyle fenalaşan şehidin ağabeyinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



Evli ve bir çocuğu olan şehidin Mersin'in Anamur ilçesindeki eşine de acı haberin verildiği belirtildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan TSK unsurlarına, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda iki askerin şehit olduğu, iki askerin yaralandığı belirtilmişti.