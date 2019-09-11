PKK 17 yaşındaki genci böyle kaçırdı

Diyarbakırda HDP İl binasında PKK'ya direnen annenin oğlunu böyle dağa kaçırdılar...

Görünülere Yeni Şafak ulaştı. Anne Hacire Akar'dan sonra HDP önündeki eylemi başlatan ikinci anne Fevziye Çetinkaya....

Çetinkaya'nın 17 yaşındaki oğlu Süleyman Çetinkaya'nın kaçırılma anları ortaya çıktı.

Süleyman Çetinkaya ailesinin yanından ayrıldıktan sonra Mardin Otogarına gidiyor. Orada da bir görüntülü konuşma yapıyor.

17 yaşındaki gencin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde görüntülü konuşma yaptığı kişinin PKK'lı Süleyman Kızıltepe olduğunu tespit etti.

Gencin, Suriye'ye geçirildiği ve dağa gönderildiği belirlendi.

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