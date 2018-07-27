Alman istihbarat raporunda terör örgütü PKK'nın Avrupa’da 25 milyon euro haraç topladığı ortaya çıktı. Haracın yarısını Almanya’da toplayan örgüt, bu ülkedeki haraç miktarını 10 yılda 3 kat arttırmış.

Yurt dışından büyük ölçüde beslenen bölücü terör örgütü PKK, topladığı haraçlarla örgütü finanse ediyor. Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın yıllık istihbarat raporu, bu gerçeği bir kez daha ortaya çıkardı.Almanya, terör örgütü PKK için büyük bir ekonomik gelir kaynağı. PKK, Almanya’da topladığı haracı son 10 yılda 3 kat arttırdı. 2017’de haraç miktarını yüzde 8 arttıran PKK, geçen yıl 14 milyon euro haraç topladı. 2016’da bu miktar 13 milyon euro’ydu.Terör örgütünün Avrupa’daki toplam haraç miktarı ise 25 milyon euro.PKK, Avrupa’daki haracın yarısını Almanya’da topluyor. Rapora göre, terör örgütü sadece haraç toplamakta değil, Almanya’yı üye toplamakta da üs haline getirdi. PKK, Almanya’da en çok üye sayısına sahip yabancı terör örgütü.Paralar daha çok Türkiye, Irak ve Suriye’deki çatışmaları finanse etmek için gönderiliyor. Bir bölümü ise propagandaya ayrılıyor.Raporda ilk kez Suriye’deki PKK’nın yan kolları olan PYD, YPG ve kadın örgütü YPJ ‘PKK’nın kardeş örgütleri’ olarak niteleniyor. Bu 3 terör örgütünün sembollerinin de Almanya’da yasaklandığı belirtiliyor.