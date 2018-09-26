Şırnak'ın Silopi kırsalında el yapımı patlayıcı infilak etti. 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede nokta operasyonlarına başladı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından Çalışkan beldesi kırsalında önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti... Saldırıda 2 güvenlik korucusu şehit olurken iki korucu da yaralandı. Yaralanan güvenlik korucuları Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bölgede teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Öte yandan bölücü terör örgütü PKK/PYD'nin Irak'ın Zap bölgesinde çocukları kalkan olarak kullandığı belirlendi. Teslim olan teröristler PKK'nın çocukları nasıl kalkan olarak kullandığını ayrıntılarıyla anlattı.



Teröristlerin ifadesine göre, terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, 9-14 yaşlarında 30’a yakın kız ve erkek çocuktan "çocuk taburu" oluşturuldu.



Yine ifadelere göre bu çocuklar cinsel istismara uğruyor. İstismara maruz kalan kız çocuklarından bazılarının intihar ettiği, bazılarının ise örgüt tarafından infaz edildiği belirtiliyor. Teslim olan terörisler, örgütün artan baskılarına dayanamayarak örgütten kaçtıklarını belirttiler.



ulusal.com.tr