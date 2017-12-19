Güvenlik güçlerinin üst üste operasyonlarıyla ağır darbe alan terör örgütü PKK'da yaşanan çöküşü artık ele başları itiraf ediyor. Denge Welat radyosuna konuşan ve sözde "özeleştiri" yapan PKK yöneticisi Murat Karayılan, "Halkı kazanamadık, öncülük yapamadık" dedi

Sığınaklarından çıkamadılar, kazdıkları hendeklere gömüldüler... Çocuklarını kandırıp, dağa götürdükleri halkın felakati oldular.



Askerimizin, polisimizin, korucumuzun yaz-kış, gece-gündüz sürdürdüğü operasyonların bilançosu bölücü terör örgütü için ağır oldu. İtirafı PKK ele başılarından Murat Karayılan yaptı. Karayılan, örgütün çöküşünü Denge Welat radyosuna verdiği röportajda anlattı.



"Yönetimimiz bu süreçte istenildiği gibi halkı hazırlayamadığı için, özeleştirisini veriyor. Kuşkusuz bazı yetersizlikler de yaşanmıştır. Örneğin halk içindeki öncüler halkı iyi hazırlayamadı. Birçok yerde öncülük yapması gerekenlerin bunu yapmadığı ortaya çıktı. Bunun sorumluları biziz. Yetersizlik görev başındaki kadroların yetersizliğidir."



Halkı kazanamadıklarını söyleyen PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, hendek savaşlarındaki kayıplara değindi.



"Eğer zamanında görevimizi yerine getirmiş olsaydık düşman böyle bir imkanı yakalayamazdı. Örneğin, önder Apo şehirler üzerinde 9 maddelik bir perspektif sundu. Eğer o 9 maddeye göre hazırlık yapılmış olsaydı, düşman bu kadar kapsamlı bir saldırıya girişemeyecekti. Sorumluluğun esas itibarıyla hareketimize, yönetimimize ait olduğunun bilincindeyiz."



Karayılan, örgüt elemanlarını yetersizliğini anlattı.



"YAŞANILANLARDAN SONUÇ ÇIKARILMADI: Olması gereken neydi? Tüm Kürdistan’ın birliğine yönelik bir siyasetin gerçekleştirilmesi gerekirdi. Fakat bakıyoruz ki böyle bir tutum, anlayış yok. Yaşanılandan bir sonuç çıkarılmadığını söyleyebiliriz."



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