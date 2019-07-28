PKK'da çözülme hızlandı

Terörle mücadele başarıyla sürerken, bölücü terör örgütündeki çözülme de hız kazandı. 7 aylık döneminde 138 terörist ikna yoluyla teslim oldu.

İkna edilerek teslim olan teröristlerin sayısı arttı.



Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.



Terör örgütlerine katılım son yılların en düşük seviyelerine inerken terör örgütlerinden kaçışlar da arttı. Bu kaçışlarda özellikle ailelerin güvenlik güçleriyle yaptığı işbirliğinin önemli katkısı oldu.



İkna çalışmaları sayesinde, 2017'de 105, geçen yıl 165, bu yılın ilk 7 aylık döneminde ise 138 olmak üzere toplam 408 örgüt üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu.



Teslim olan teröristlerin anlattıkları, eli kanlı örgütün iç yüzünü de gözler önüne serdi. Teröristler, sözde yöneticiler ile aralarında uçurum olduğunu, sözde lider kadrodaki teröristlerin sefa içinde yaşarken, kendilerinin aç ve susuz şekilde dağlarda hayatta kalmaya çalıştıklarını söyledi.



Teslim olan teröristler ifadelerinde, sözde lider kadrodaki isimlerin kendi canları için diğer teröristleri ölüme attıklarını da söyledi.





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