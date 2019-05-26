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PKK'dan ABD'ye destek: İran'a karşı cephe kurarız

PKK'nın İran kolu PJAK'tan, ABD'ye destek geldi. Sözde Eş Başkanı Zilan Vejin kod adlı terörist, ABD ile İran arasında bir savaş çıkması durumunda İran'a karşı bir cephe kurabileceklerini söyledi.

PKK'dan ABD'ye destek: İran'a karşı cephe kurarız

Amerika'nın tırlar dolusu silah gönderdiği ve eğitti PKK, İran'a karşı açıklama yaptı.

PJAK Eş Başkanı Zilan Vejin, Rojnews'e konuştu. İran ile ABD arasındaki olası savaş senaryosunu değerlendiren terörist Vejin, "İran'a yapılan herhangi bir dış müdahalede, kuzeybatı dağlarındaki Kürtlerin dikkate alınması gerektiğini" söyledi.

İran'ın kendileri üzerinde baskıcı bir rejim kurduğunu söyleyen Vejin, "ABD ile İran arasında savaş çıkarsa kenarda durmayız. Tahran'a karşı bir demokratik cephe kurmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Vejin, İran yöneticilerinin halkı militarize ettiğini belirterek, hatalı politikalar izlediğini öne sürdü.


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #pkk #iran #abd
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