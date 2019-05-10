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PKK'dan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Bölücü terör örgütü PKK, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı

PKK'dan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Bölücü terör örgütü PKK, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı. PKK'nın çatı örgütü KCK'nın Eş Başkanı Bese Hozat "23 Haziran’da İstanbul’da AKP-MHP faşist bloğuna karşı kim çıkacaksa, bu İmamoğluysa İmamoğlu’na, destek vereceğiz" dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na HDP'nin ardından bir destek de Kandil'den geldi.

Destek açıklamasını bölücü terör örgütü PKK'nın çatı örgütü KCK'nın Eş Başkanı Bese Hozat yaptı. Örgüt ile yakınlığıyla bilinen ANF Ajansına konuşan PKK'lı Hozat, HDP'nin doğru bir strateji izlediğini söyledi.

​Bese Hozat'ı kod isim olarak kullanan Hülya Oran, 8 yıl sonra PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesini de değerlendirdi. Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla düzenli görüştürülmesini istedi.  PKK'lı Hozat, "Öcalan ile görüşmeler devam etmezse, bunun bir oyun ve aldatma olduğu açığa çıkar, şu an herkesin kanaati budur" dedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #chp #istanbul #ekrem imamoğlu
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