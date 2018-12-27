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PKK'dan kaçıp askere sığındı

PKK'nın 4 yıl önce dağa götürdüğü A. D, jandarmanın ve ailesinin çabaları sonucu, örgütten kaçtı. Suça karışmadığı için serbest bırakılan 21 yaşındaki A. D, şimdi ailesinin yanında, yeni bir hayata hazırlanıyor.

PKK'dan kaçıp askere sığındı

Anlatılanlarla yaşanılan bir değil. Önüne bir sürü vaat sundular. Kandırıp dağa götürdüler.

O, PKK'lıların ailesinden kopardığı gençlerden yanlızda biri. Jandarma ekipleri önce A.D'nin ailesine ulaştı. Çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olması için görüşme yaptı. A.D, ilk fırsatta kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

4 yıl terör örgütünün kampların kalan 21 yaşındaki A.D şimdi ailesiyle birlikte. Teslim olduktan sonra yargılandı, suça, terör eylemine katılmadığı için serbest bırakıldı. 

Yaşadıklarını hatırlamak bile istemiyor. Eziyet gördüğünü ve örgüt üyelerinin de kaçmak için fırsat kolladığını söylüyor.

Kandırılıp götürülen kız çocuklarına yapılan muamele ise örgütün gerçek yüzünü gözler önüne seriyor.

Güvenlik güçleri, teröristlerin ikna edilip adalete teslim olmaları için ailelerle görüşmeler yapmaya devam ediyor. 

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #pkk #asker
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