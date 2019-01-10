Almanya’nın Köln kentinde, gece saatlerinde bir grup PKK’lı, TGB Köln Bürosuna saldırı gerçekleştirdi. İçeri giremeyen terör örgütü üyeleri, büronun duvarına “YPG’den Selam” yazdı. Teröristler ayrıca camları kırdı ve büronun çeşitli yerlerine zarar verdi.

15 Mart 2018’de de yine PKK’lı bir grup, TGB Köln Bürosuna saldırı düzenlemişti.



“BOLTON’A VURDUK, SES PKK’DAN GELDİ”



TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer konuyla ilgili “Mehmetçiğimizin ezdiği PKK çırpınmaya devam ediyor. Bu saldırı, PKK’nın nasıl çaresizleştiğinin son örneğidir. Aynı zamanda saldırının TGB Bürosuna yapılması anlamlıdır. Bugün, Mehmetçiğimizin safında, üniversitelerde liselerde, yurdun dört bir yanında, Avrupa’da ve Almanya’da mücadelenin merkezi Türkiye Gençlik Birliği’dir. Biz vurdukça, PKK’dan ses gelmektedir. Daha dün, Ankara’ya gelen ABD’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’a Beştepe’den seslenerek PKK’yı kurtaramazsınız demiştik. Bolton bavulunu toplayıp gitti, ardından PKK’dan ses geldi. Bu olay ne kadar doğru yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtlamıştır.” ifadelerini kullandı.



“ALMAN MAKAMLARINA ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ”



Gençer, “Türkiye’nin varlığına ve bütünlüğüne kast eden bütün kuvvetler ezilecek. Almanya’daki bu bölücü kalıntıların da yakında temizleneceğine inanıyoruz. Köln Büromuz geçtiğimiz yıl da Afrin operasyonu öncesinde aynı teröristler tarafından saldırıya uğramıştı. Bu ikinci saldırı oldu. Burada Alman makamlarını da göreve çağırıyoruz. Bu eylemlerin bu rahatlıkla gerçekleştirilmesine asla izin verilmemelidir.” dedi.



