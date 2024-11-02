PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a görüş yasağı

PKK kaynakları, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın müdafiliğini yapan Asrın Hukuk Bürosu avukatlarının, aile görüşü için Bursa İnfaz Hakimliğine başvurduğunu yazdı.

Hakimlik, 16 Ekim 2024 tarihinde Abdullah Öcalan'a verilmiş yeni bir 3 aylık “disiplin cezası” olduğunu bildirdi. Söz konusu "cezanın" gerekçesine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim’de Abdullah Öcalan’la görüşerek mesajını açıklamıştı. PKK elebaşı, “Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim." mesajı gönderdi.