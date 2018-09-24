PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası yakalandı. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası, terör örgütü üyesi Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Öcalan'ın akrabası 28 yaşındaki H.Ö hudut askerleri ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.



1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanan H.Ö'nün silahlı terör örgütü üyeliğinden biri devam eden 4 dosyası bulunduğu tespit edildi.



ulusal.com.tr