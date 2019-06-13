PKK'lılar, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad bölgesinde sivillere ait arazileri ateşe verdi. Şimdiye kadar yaklaşık 50 bin dönüm arazinin örgüt mensupları tarafından ateşe verildiği tahmin ediliyor.

Suriye topraklarını işgal eden PKK, halka ait tarım arazilerini ateşe verdi.



PKK, son 15 gündür Rakka ve Deyrizor'da ekili arazileri yaktı. Son olarak, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde benzer bir olay yaşandı.



Tarım arazilerinin yakınına giden örgüt üyeleri, ellerindeki yakıcı maddeyi yere döküp, tarlayı ateşe verdi.



Arazinin Tel Abyad ilçesinin Ayn Arus köyünde yer aldığı ve sivillere ait olduğu öğrenildi.



Şimdiye kadar yaklaşık 50 bin dönüm mısır ve buğday arazisinin kül olduğu tahmin ediliyor.





ulusal.com.tr