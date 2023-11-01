PKK İsrail'in Yanından HAMAS'a Saldırdı

ABD-İsrail cephesinin kara gücü olan PKK, Hamas’ın askeri atağının arkasında Türkiye, Rusya, İran ve Çin bloğunun olduğu savundu. PKK’lı Duran Kalkan, Hamas’ın ABD’nin Hindistan - İsrail - Avrupa Koridoru projesine karşı İsrail’i hedef aldığını söyledi.

PKK İsrail'in Yanından HAMAS'a Saldırdı

Hamas’ın İsrail’e karşı askeri atağı PKK’yı tedirgin etti. PKK yönetimi, Hamas’ın hamlesinin arkasında Türkiye, Rusya, İran ve Çin bloğunun olduğu savundu. PKK’lılar, Aksa Tufanı operasyonunun hedefinde ABD’nin Hindistan - İsrail - Avrupa ticaret koridoru olduğu görüşünü dillendirdi.

Açıklamaları PKK yöneticilerinden Duran Kalkan, Avrupa’dan yayın yapan örgüt televizyonuna yaptı. PKK’lı Kalkan, Hamas’ı yönlendiren güçlerin amacının ABD Başkanı Joe Biden’ın ilan ettiği Hindistan-Orta Doğu-Avrupa koridoru engellemek olduğunu savundu.

Kalkan’a göre, Çin’in liderliğindeki Türkiye, Rusya ve İran’ın da ortağı olduğu İpek Yolu projesine karşı ABD, önce Ukrayna’da bir savaş cephesi açtı. Ardından ABD, Hindistan-Ortadoğu Avrupa Koridoru oluşturdu. PKK’lı Duran Kalkan, ABD’nin girişimlerine karşı Karabağ savaşı ve Aksa Tufanı ile yanıt verildiğini belirtti.

PKK’lı Duran Kalkan ABD’nin sonraki aşamada Lübnan, Suriye ve Irak’ı bölerek Türkiye, Rusya, Çin ve İran bloğunu engelleyeceğini savundu. Kalkan ABD-İsrail cephesinin sıradaki hedefinin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye olduğunu öne sürdü.

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