PKK kamplarına hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

Pençe Harekâtı kapsamında PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi. Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerindeki hedefler vuruldu. 5 PKK'lı öldürüldü.

Sınır ötesindeki terör operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda F-16'lar Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerindeki hedefleri ateş altına aldı.



Milli Savunma Bakanlığı, harekatta 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



PKK tarafından kullanılan silah mevzii, barınak ve sığınaklar da imha edildi.



ulusal.com.tr