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PKK kamplarına hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

Pençe Harekâtı kapsamında PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi. Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerindeki hedefler vuruldu. 5 PKK'lı öldürüldü.

PKK kamplarına hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

Sınır ötesindeki terör operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda F-16'lar Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerindeki hedefleri ateş altına aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, harekatta 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

PKK tarafından kullanılan silah mevzii, barınak ve sığınaklar da imha edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk
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