TSK'nın operasyonlarıyla PKK'ya büyük darbe vurulurken, örgütten kopmalar da artarak sürüyor. Teslim olan teröristlerin ifadeleri örgütün iç yüzünü ortaya çıkarıyor. Şırnak'ta teslim olan M. D "bize savaş emri verenler gidip teslim oldu" dedi.

Sadece Şırnak'ta son 9 ayda 137 terörist etkisiz hale getirildi, 231 terörist de teslim oldu. O teröristlerden biri de "Garzan" kod adlı M.D.



M.D 2015 yılında kandırılarak dağa götürüldü. PKK içerisinde kaldığı yıllarda neler yaşadıklarını anlattı.



İHA ve SİHA örgüte büyük korku salıyor. M.D ifadesinde bu durumu itiraf etti.



Terörist, yalan sözlerle üyelerin dağda kalmaya zorlandığını aktardı.



"Ruken" kod adlı PKK'lı da güvenlik güçlerine teslim oldu. O da örgütün Suriye'de eleman kazanmakta zorlandığını itiraf etti.





ulusal.com.tr



