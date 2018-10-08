Van'ın İpekyolu ilçesinde bir polisi şehit ettiği gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan PKK'lı terörist Sayıner'in saldırının faili olduğu tükürük örneğinden tespit edilmiş.

Van'da polis memuru Abdullah Delibaş'ın şehit edildiği saldırının faili olduğu gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan PKK'lı terörist Ferhat Sayıner hakkındaki gerekçeli kararda sanığın, olay yerinden alınan tükürük örneğinin eşleşmesi sonucu saldırının faili olduğunun belirlendiği bilgisine yer verildi.



İpekyolu ilçesinde 18 Nisan 2016'da polis memuru Delibaş'ın şehit edilmesi olayına karıştığı gerekçesiyle yargılanan ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "mala zarar vermek", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak", "6136 sayılı kanuna muhalefet, "kasten öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Sayıner hakkındaki kararın gerekçesi açıklandı.



Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince açıklanan kararda, Cumhuriyet'in niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devleti ve Cumhuriyet'in varlığını tehlikeye düşürmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini bozmak amacıyla kurulan terör örgütü PKK'nın bu amaçlar doğrultusunda askeri ve sivil hedeflere yönelik birçok silahlı saldırı gerçekleştirdiğine işaret edildi.



"Rızgar" kod adlı terörist aracılığıyla terör örgütüne katılan, silah, ideolojik ve bomba yapma eğitimi aldıktan sonra saldırı yapmak üzere Van'a gönderilen sanığın, 3 teröristle İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ne geldiği belirtilen kararda, teröristlerin mahalledeki değişik evlerde kaldığı, yerlere mühimmat gömdükleri, örgütsel toplantılar yaptıkları bildirildi.



Sıkı takip sonucu yakalandı

İhbar üzerine mahalledeki eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktığı anlatılan kararda, "Güvenlik güçlerine evin içinden yapılan ilk atışta bir polis memuru karnından yaralanmış, anında karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmış, bu sırada evin arkasından kaçan bir teröristin yakalanması için çalışma başlatılmıştır. Teröristi yakalamaya çalışan ekipteki polis memuru Abdullah Delibaş, vücuduna isabet eden ateşli silah mermisinden dolayı yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştür." ifadelerine yer verildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde PKK'lı teröristlerin ifadeleri ve teşhisleri üzerine sanık Ferhat Sayıner'in, Van Adalet Sarayı yakınındaki yolda yürürken yakalandığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanık Ferhat Sayıner'den alınan tükürük örneğinden elde edilen genotipin, Van'da meydana gelen ve bir polisin şehit olması ile sonuçlanan çatışma olayında alınan örnekteki genotip ile uyumlu olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, sanığın polis memuru Abdullah Delibaş'ın şehit edildiği olayda bizzat bulunduğu ve bu olayın faillerinden olduğu kanaatine varılmıştır."



Tanıklar da teşhis etti

Kararda dosyadaki tanıkların da sanığı teşhis ederek, örgütün Van'daki sözde "sabotaj timi"nde yer aldığı yönünde ifade verdikleri ve Delibaş'ın şehit edilmesi sırasında polislerle çatışan grupta yer aldığını anlattıkları bildirildi.



Sanığın parmak izlerinin 18 Mart 2016'da Gürpınar ilçesinde ele geçirilen mühimmatın üzerinden de çıktığına işaret edilen gerekçeli kararda, soruşturma aşamasında tanık T.T'nin "Bu şahıs, Van'da sabotaj timinde yer alıp iki teröristle sokaklara mayın döşeyen ve polis memuru Abdullah Delibaş'ı şehit eden kişidir." beyanında bulunduğu, tanık M.D'nin de "Bu şahıs, Van'da sabotaj timinde yer alıyor. Bu terörist, 'Resul' kod adlı terörist ile aynı evde güvenlik güçlerinden kaçan teröristtir, kaçarken peşine düşen polisi tuzağa çekip Agit (K) ve Amed'in (K) taramasını sağlayan teröristtir." dediği ifade edildi.



İpekyolu ilçesinde 18 Nisan 2016'da Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince, Hacıbekir Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan polis memuru Abdullah Delibaş, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

