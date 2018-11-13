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PKK'lı teröristler işçilere saldırdı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan işçilere yönelik saldırısında 3 kişi yaralandı.

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan işçilere yönelik saldırısında 3 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristlerce ilçenin Güven Dağı bölgesinde yol çalışması yapan sivil işçilere saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

"İlimiz Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde saat 14.40 sıralarında yol çalışması yapan sivil işçilerimize yönelik PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca uzak mesafeli füze atışı ile yapılan saldırı sonucu 3 sivil işçimiz yaralanmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #pkk #işçi #saldırı
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