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PKK'lı teröristten "çocuk istismarı" itirafı

Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist, örgüt içinde özellikle kız çocuklarının bilinçli olarak uyuşturucuya alıştırılarak cinsel istismara maruz bırakıldığını itiraf etti

PKK'lı teröristten "çocuk istismarı" itirafı

Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist, örgüt içinde özellikle kız çocuklarının bilinçli olarak uyuşturucuya alıştırılarak cinsel istismara maruz bırakıldığı itirafında bulundu. 

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tanık olduğu rezalete dayanamayarak kaçan ve 9 Eylül 2018'de teslim olan bir erkek teröristin itirafları, teröristlerin ana gelir kaynağı olan uyuşturucunun, gençleri uyuşturup ölüme göndermek yanında başka maksatla daha kullanıldığını gözler önüne serdi. 

Teröristin ifadesine göre, bölücü terör örgütü PKK, öncelikle kızlar başta olmak üzere çocukları bilinçli olarak uyuşturucuya bağımlı hale getiriyor. 

Bağımlılık, 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarının yemeklerine ve içeceklerine uyuşturucu konularak sağlanıyor. Uyuşturucunun etkisini gösterdiği her seferinde çocuklar cinsel istismara uğruyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #pkk #terörist #çocuk istismarı #uyuşturucu
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