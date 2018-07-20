Hamdiye Erdal Hakkari'de yaşıyor. PKK'lılar Hamidiye Erdal'ın eşini geçen yıl kaçırdı. 6 çocuğuyla birlikte ayakta kalma mücadelesi veren Erdal, 9 aydır eşine kavuşmayı bekliyor...

Hamdiye Erdal, 6 çocuğu ile birlikte Hakkari’de yaşıyor. Terör örgütü PKK’nın kaçırdığı eşini arıyor.



Terör örgütü PKK’ya yakın internet sitesinden 1 gün sonra açıklama yapıldı. Açıklamada, Müslüm Erdal karakol ve güvenlik yolu yapımına taşeronluk yapmakla suçlandı, Erdal’ın bu nedenle sözde ‘cezalandırıldığı’ ifade edildi.



Eşinin kaçırıldığını duyan Hamdiye Erdal, arama çalışmalarına katıldı. Güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Müslüm Erdal'a 9 aydır ulaşılamadı.



Erdal ailesi baba Müslüm Erdal’a bir an önce kavuşmak istiyor.





ulusal.com.tr