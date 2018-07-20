banner982
Harekat neden ve nasıl yapıldı?
Harekat neden ve nasıl yapıldı?
Adnan Oktar'ın konulacağı cezaevi belli oldu
Adnan Oktar'ın konulacağı cezaevi belli oldu
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Adıyaman' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Adıyaman' açıklaması
Dolmabahçe'de yol çöktü
Dolmabahçe'de yol çöktü

PKK'lılar Hamidiye Erdal'ın eşini geçen yıl kaçırdı

Hamdiye Erdal Hakkari'de yaşıyor. PKK'lılar Hamidiye Erdal'ın eşini geçen yıl kaçırdı. 6 çocuğuyla birlikte ayakta kalma mücadelesi veren Erdal, 9 aydır eşine kavuşmayı bekliyor...

PKK'lılar Hamidiye Erdal'ın eşini geçen yıl kaçırdı

Hamdiye Erdal, 6 çocuğu ile birlikte Hakkari’de yaşıyor. Terör örgütü PKK’nın kaçırdığı eşini arıyor.

Terör örgütü PKK’ya yakın internet sitesinden 1 gün sonra açıklama yapıldı. Açıklamada, Müslüm Erdal karakol ve güvenlik yolu yapımına taşeronluk yapmakla suçlandı, Erdal’ın bu nedenle sözde ‘cezalandırıldığı’ ifade edildi. 

Eşinin kaçırıldığını duyan Hamdiye Erdal, arama çalışmalarına katıldı. Güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Müslüm Erdal'a 9 aydır ulaşılamadı.

Erdal ailesi baba Müslüm Erdal’a bir an önce kavuşmak istiyor.

 
ulusal.com.tr

Etiketler; #Hakkari
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.