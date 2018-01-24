Terör örgütü PKK ve destekçilerinin "Afrin'de Aleviler öldürülüyor" kışkırtmasına Alevi Vakıfları Federasyonu'ndan tokat gibi bir yanıt geldi. Federasyondan yapılan yazılı açıklamada Zeytin Dalı Harekatının bölge barışını sağlamak için terör örgütlerine karşı yapıldığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca "Yüce Allah’tan Ordumuzun sözünü üstün, kılıcını keskin eylemesini niyaz ederiz" denildi

Türk Ordusu karşısında varlık gösteremeyen PKK ve destekçileri son çare olarak Aleviler üzerinde çıkış aradı.



Terör örgütü PKK'nın Alevileri kışkırtmak için "Afrin'de Aleviler öldürülüyor" yalanına Alevi Vakıfları Federasyonu ve Bileşenleri'nden tokat gibi bir yanıt geldi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mesajıyla başlayan bir yazılı açıklama yapan Alevi Vakıfları Federasyonu, Afrin harekatının böge barışını sağlamak için terör örgütlerine karşı yapıldığı vurgulandı.



Açıklamada, "Şanlı Türk Ordusu kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde, terör örgütlerini etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak 2018 saat 17:00’den itibaren başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın en kısa sürede hedefine ulaşıp, Mehmetçiğimizin burnu dahi kanamadan evine dönmesi en büyük arzumuzdur." ifadeleri yer aldı.



Açıklamada ayrıca "ülkemizin milli güvenliği ve çıkarları herşeyin üstündedir" mesajı da paylaşıldı.



Açıklamanın devamında, "Dedelerimizin dediği gibi “iki göz kör olmaz oğul, bir Ehlibeyt yolunu gözeten göz, bir de Vatanı gözeten göz’’ . Ülkemizin milli güvenliği ve çıkarları her şeyin üstündedir. Bölge barışı için yapılan harekâtta, Yüce Allah’tan Ordumuzun sözünü üstün, kılıcını keskin eylemesini niyaz ederiz." denildi.



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