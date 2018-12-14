Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak hava sahasına girdi, PKK'nın can damarlarından olan Sincar ve Karacak bölgelerine hava harekatı düzenledi. Teröristlere ait, barınak, sığınak, mağara, tünel ve depo olmak üzere 30'dan fazla hedef vuruldu. Harekatı anbean takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu görev bitti, bundan sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız" açıklaması yaptı.

TSK açıkladı, PKK'nın ikinci Kandil'i Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör hedefleri yerle bir edildi.



F-16'ların hedefinde bu kez, Irak Kuzeyindeki Sincar ve Karacak Dağı bölgeleri vardı. PKK'nın üs olarak kullandığı terör yuvalarına baskın tarzında hava harekatı düzenlendi. Operasyona 20 savaş uçağıyla birlikte İHA ve tanker uçakları da katıldı.



Hedefler istihbarat birimleriyle koordineli belirlendi, sivil halkın güvenliği ile çevrenin korunmasında büyük hassasiyet gösterildi. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depolar ateş altına alındı. 30'dan fazla nokta başarıyla vuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatı TSK'nın komuta kademesiyle birlikte Harekat Merkezi'nden takip etti.



Sincar, etrafının sıra dağlarla çevrili olmasından dolayı stratejik önemde. Yaklaşık 3 bin 200 kilometrekarelik bir alana sahip. PKK bölgede Kandil'e alternatif ikinci bir üs oluşturdu. Türkiye sınırına yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta. Teröristler, hem Irak üzerinden hem de 40 kilometre yakınındaki Suriye üzerinden Türkiye topraklarına sızabiliyor. Sincar daha önce de vurulmuş, 90'dan fazla PKK'lı etkisiz hale getirilmişti.



Karacak dağı ise ilk kez vuruldu. Irak'ta bulunan dağ, PKK'nın diğer kampı Mahmur’un hemen kuzeyinde...Musul-Kerkük yolu üzerinde. Türkiye’ye 170-180 km uzaklıkta bulunuyor.



Türkiye bu harekatla “ilk defa” Mahmur’da etki üretmiş oldu. Mahmur, Kandil'den yayılan terörün beslendiği kamp olarak biliniyor. Karacak Dağı, başta Mahmur olmak üzere bölgeye tamamıyla hakim, stratejik bir konumdadır.



ulusal.com.tr

