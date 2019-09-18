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PKK'nın finansal kaynağına darbe

Diyarbakır'da , terör örgütü PKK'nın finansal kaynağına darbe vuruldu. PKK'ya yönelik operasyonda, 955 kilo 150 gram esrar, 6 milyon 718 bin 750 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin son yıllarda ele geçirilen en büyük miktar olduğu vurgulandı.

PKK'nın finansal kaynağına darbe

"Bayrak-134 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Öcal-3 Operasyonu" başarıyla tamamlandı. PKK'ya uyuşturucu darbesi vuruldu.

Operasyon Diyarbakır'da yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı  Lice ilçesinin güneyi ile Hazro ilçesi kuzeybatısında kalan dağlık ve kırsal alanı PKK'ya dar etti.

Operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddenin, son yıllarda tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirtildi. 

Bölgede yapılan aramalarda,  955 kilo 150 gram esrar, 19 ayrı noktada toplam 6 milyon 718 bin 750 kök Hint keneviri ele geçirildi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #diyarbakır #pkk
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