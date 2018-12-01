Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika'nın Suriye sınırına kurmak istediği gözlem noktalarının finansörü olacak. 2 körfez ülkesi, hafta başında Amerikalı yetkililerle ve PKK'lılarla Suriye'de görüştü.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'de terörü finanse ediyor. 2 ülke, Amerika'nın PKK'ya kalkan olmak için kurmayı planladığı gözlem noktalarının maliyetini karşılayacak.



2 Körfez ülkesinin temsilcileri hafta başında Haseke, Ayn el-Arab, Menbiç, Tel Abyad ve Rasul Ayn'ı gezip, Türkiye sınırına inşa edilecek 12 gözlem noktasına ilişkin PKK'lılardan bilgi aldı.



Körfez heyeti, kurulacak gözlem noktalarının finansmanını da üstlendi.



Arabistan ve Birleşik Arab Emirlikleri heyeti, Haseke'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Brett McGurk ile görüştü. Görüşmede, 'sınır muhafızları' adı altında kurulacak 30 bin kişilik terör grubunun maaş, eğitim, silah ve cephane giderlerinin karşılanması konusunda anlaşmaya varıldı.



PKK'lılar kurulacak noktalara ilişkin arazi çalışması yapıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, teröristler, Türkmenlerin arazilerine el koyup bazı ev ve arsaları 'ABD üs yapacak' bahanesiyle gasp etmeye çalışıyor.



ulusal.com.tr