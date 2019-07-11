PKK'nın katlettiği Abdulhakim Demir ve Vali Çevik'in ailesi taziyeleri kabul ediyor

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce katledilen engelli Abdulhakim Demir ve Vali Çevik'in ailesi taziyeleri kabul ediyor. "Bu Kürtlük davası mı? Allah hakkımızı bırakmasın... " Katledilen çobanların yakınları bu sözlerle bölücü terör örgütüne tepki gösterdi.

PKK'nın katlettiği 2 çobanın yakınları taziye çadırında, acılarını paylaşıyor.



Şırnak Geçitboyu köyünün Herbuş Yaylası'nda PKK'lılar, hayvan otlatan engelli Abdulhakim Demir ve Vali Çevik'i kaçırarak öldürmüştü.



Katledilen iki çobandan zihinsel engelli Abdulhakim Demir'in emekli güvenlik korucusu olan ağabeyi Mehmet Salih Demir, konuştu. Ağabey, hem üzgün hem tepkili.



Demir, olayın nasıl yaşandığını da anlattı.



Demir ve Çevik ailesine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve komutanlar da yanlız bırakmadı.





ulusal.com.tr