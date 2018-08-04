Terör örgütü PKK'nın keşif hücresi yakayı ele verdi. PKK'nın eylem planlarını organize etmek amacıyla kırsaldan İstanbul'a gönderilen teröristler yakalandı.

PKK'nın iki sözde yöneticisi İstanbul'da yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK'nın keşif hücresine yönelik operasyon düzenlendi.Başarılı operasyonda, PKK'nın eylem planlarını organize etmek amacıyla kırsaldan İstanbul'a gönderilen terörist Seyhan Ç. ve barınma ihtiyaçlarını karşılayan F.Ö. ile H.B. yakalandı.Operasyonu genişleten polis, teröristlerle irtibatlı olan J.Ö. ve Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen Ferda Y.'yi de yakaladı. Ferda Y.'nin PKK üyeliğinden arandığı belirlendi.Teröristlerin keşif sırasında gizlenmesi için yardım ve yataklık yapan B.Ö., H.Ö. ve T.Ö isimli şüphelilerde yakayı ele verdi.Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan Seyhan Ç. ve Ferda Y'nin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.