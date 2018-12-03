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PKK'nın korkulu rüyası Alparslanlar ve Kılıçlar

Jandarmanın özel harekat ve komando birliği, teröristlerin korkulu rüyası oldu. Muş'ta zorlu coğrafyaya rağmen terörle mücadeleyi kararlıkla sürüyor. "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı özel birlik, yaklaşık 2,5 yılda PKK'lı 40 teröristi etkisiz hale getirdi. İşte o mehmetçiklerimiz...

PKK'nın korkulu rüyası Alparslanlar ve Kılıçlar

Terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyorlar. Zorlu coğrafyada amansız bir mücadele veriyorlar.

Onlar teröristlerin korkulu rüyası. İsimleri "Alparslanlar" ve "Kılıçlar." Özel Birlik yaklaşık 2 buçuk yılda 40 teröristi etkisiz hale getirdi.

Hem yurt içinde hem yurt dışında terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar devam ediyor. Muş'ta yürüten operasyonlarda da jandarmanın özel harekat ve komando birliği, mücadeleyi zorlu coğrafyaya rağmen kararlılıkla sürdürüyor.

"Alparslanlar" ve "Kılıçlar", 2015'ten bu yana karlı dağlarda yürüttüğü mücadeleyle, teröristlerin korkulu rüyası oldu. Şehit İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın da kanı yerde kalmadı. Malazgirt'te şehit olan Binbaşı Kulaksız'ın intikamını onlar aldı.

Bölgede son teknoloji silah ve teçhizatla milletin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğünü savunan kahramanlara, eğitimli mayın arama köpeği "Eksen" de eşlik ediyor.

Mehmetçikler, karlı dağlarda yürüttüğü arama tarama faaliyeti sonrası "komando marşı" okudu. Dosta güven düşmana korku saldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk
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