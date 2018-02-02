Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.Öldürülen teröristlerin arasında mavi listede aranan Murat Üçer'in de bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, arananlar listesinde mavi kategoride bulunan ve terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu olduğu belirtilen "Eylül" kod adlı Murat Üçer'i (33) yakalamak için çalışma başlattı.



Söz konusu teröristin Dernek Mahallesi Çalıkbükü mezrasında olduğunun tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyon sırasında, Üçer ve beraberindeki 3 PKK'lı terörist bindikleri araçla kaçmaya başladı. Takip sonucunda Çeper mezrası civarında aracın önünü keserek "dur" ihtarında bulunan güvenlik güçlerine, teröristlerce silahla ateş açıldı.



Buna karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 4 terörist de etkisiz hale getirildi.



"KAYMAKAM SAFİTÜRK VE BİRÇOK SALDIRININ TALİMATINI VEREN TERÖRİST"



Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Lice ilçesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin, "İçişleri Bakanlığı'nın mavi renkli arananlar listesinde yer alan terör örgütü PKK'nın sözde 'Amed' eyalet sorumlusu Murat Üçer ve sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran'ın da içinde bulunduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.



Güzeloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile valilikte düzenlediği basın toplantısında, Dernek köyü Çalıbükü mezrasında duyarlı bir vatandaşın İl Jandarma Komutanlığına yaptığı ihbara istinaden saat 19.30'dan itibaren "Özel Birlik Operasyonu"nun gerçekleştirildiğini söyledi.



Saat 20.28 sıralarında saklandıkları meskenden çıkarak araçla operasyon bölgesinden kaçmaya çalışan teröristlerle Diyarbakır-Bingöl karayolunun 76. kilometresinde "şok yol kapaması" yapan jandarma özel harekat timleri arasında temas sağlandığı bilgisini veren Güzeloğlu, "Sağlanan temas sonrasında İçişleri Bakanlığının mavi renkli arananlar listesinde yer alan terör örgütü PKK'nın sözde 'Amed' eyalet sorumlusu Murat Üçer ve sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran'ın da içinde bulunduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi." şeklinde konuştu.







Güzeloğlu, operasyonda teröristlere ait M16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof, 2 el bombası, 11 şarjör, tabanca ve örgütsel doküman ele geçirildiğini belirtti.



Teröristlerle sağlanan temasta hafif şekilde yaralanan jandarma personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle getirildiği Diyarbakır'daki hastanede tedavi altına alındığını kaydeden Güzeloğlu, söz konusu askerin sağlık durumunun iyi olduğunu anlattı.



Vali Güzeloğlu, operasyon kapsamında 7'si kadın 13 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.



Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Murat Üçer'in, devletin ve milletin birlik ile beraberliğini yok etmek amacıyla birçok ihanetin planlayıcısı olduğuna dikkati çeken Güzeloğlu, şu bilgileri paylaştı:



"Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün ve AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in şehit edilmesi, Elazığ'da 3 şehit verilen bombalı saldırı, Diyarbakır’da çevik kuvvet otobüsüne gerçekleştirilen ve 5 şehit verdiğimiz saldırı, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına yapılan, 3 şehit ve 12 yaralı verdiğimiz olay, Hani İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan, 2 şehit ve 47 yaralı verdiğimiz bombalı araç saldırısı, 2 şehit verdiğimiz Lice ilçesi Kayacık Jandarma Karakol Komutanlığına yapılan saldırı ile Lice ilçesi Kıllıhanetepe üs bölgesine yapılan ve 2 şehit verilen saldırıların talimatını verdiği tespit edilmiştir."



Vali Güzeloğlu, etkisiz hale getirilen terörist Üçer'in bu saldırıların birincil derecede, asli faili olduğunu dile getirdi.



"DEVLET OLARAK KARARLILIĞIMIZ AÇIKTIR"



Ülkenin birlik ve beraberliği, bölünmez bütünlüğü için şehadete eren bütün asker, polis, güvenlik korucusu ve sivil şehit ailelerine verdikleri sözü tutmanın rahatlığı içinde olduklarını belirten Güzeloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devlet olarak kararlılığımız açıktır. Bütün teröristler etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecektir. Bugün gerçekleştirilen başarı, milleti ile bütünleşmiş devletin her alandaki etkinliğinin açık kanıtıdır. Teröristlerle mücadelemiz her boyutta ve kesintisiz sürmektedir. Bu büyük devletin ve milletin kutlu yürüyüşünü hiçbir terör örgütü veya ihanet şebekesi durduramayacaktır.

Bugün gerçekleştirilen bu operasyon bunun göstergesidir."