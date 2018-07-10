banner982
Adalet Bakanı'ndan açıklama
Adalet Bakanı'ndan açıklama
Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar belirlendi
Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar belirlendi
PKK'nın kritik ismi öldürüldü
PKK'nın kritik ismi öldürüldü
Yeni kabinede yer almayan isimler kimler?
Yeni kabinede yer almayan isimler kimler?

PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında başlatılan operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde Gri kategoride bulunan 'Mervan' kod adlı Yunus Dalgın olduğu tespit edildi.

PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Nazımiye ilçesinde dün etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristle ilgili bugün Tunceli Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Etkisiz hale getirilen teröristin Gri listede olduğunun belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"09.07.2018 Tarihinde Nazımiye Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 1 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Devam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristin, Terör Arananlar Gri Listede bulunan 'Mervan' kod adlı Yunus Dalgın isimli terörist olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #pkk #gri liste
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.