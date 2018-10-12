Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Metina bölgesinde teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi. Son bir haftalık terör bilançosu da açıklandı. Toplam 38 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne ait hedefler vuruldu, açıklama Genelkurmay Başkanlığından geldi.



Türk savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenledi.



Bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzileri yerle bir edildi.



Operasyonların haftalık bilançosu da açıklandı. Operasyonlar da Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Van ve Irak’ın kuzeyine ağırlık verildi.



Yurt içinde 11 ve yurt dışında 27 olmak üzere toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi.



Çeşitli noktalara tuzaklanan 10 bomba imha edildi.



ulusal.com.tr