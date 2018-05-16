PKK'nın saldırdığı karakol önünde vatandaşlar Türk bayraklarıyla eylem yaptı.
Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde PKK'lılar, Yukarı Göklü Karakolu'na roketli saldırı düzenledi.
Saldırı sonucu jandarma nizamiyesi kapısında küçük çaplı hasar oluşurken, yaralanan 2 asker ise hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından Vali Abdullah Erin, karakola gitti.
Saldrıyı duyan vatandaşlar, karakol önünde Türk bayraklarıyla eylem yaptı. Şanlıurfalılar PKK alyehine sloganlar attı.
Teröristlerin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.
ulusla.com.tr
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