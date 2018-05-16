Şanlıurfa'da PKK'lı teröristler Yukarı Göklü Jandarma Karakolu'na saldırdı. Olayı duyan vatandaşlar, karakol önünde eylem yaptı. Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

PKK'nın saldırdığı karakol önünde vatandaşlar Türk bayraklarıyla eylem yaptı.Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde PKK'lılar, Yukarı Göklü Karakolu'na roketli saldırı düzenledi.Saldırı sonucu jandarma nizamiyesi kapısında küçük çaplı hasar oluşurken, yaralanan 2 asker ise hastaneye kaldırıldı.Olayın ardından Vali Abdullah Erin, karakola gitti.Saldrıyı duyan vatandaşlar, karakol önünde Türk bayraklarıyla eylem yaptı. Şanlıurfalılar PKK alyehine sloganlar attı.Teröristlerin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.