Ekonomik krzi gün geçtikçe derinleşirken yaklaşan yerel seçim öncesi TBMM'de gurubu bulunan siyasi partilere milyonlarca lira aktarılacak. AKP, CHP, İyi Parti, HDP ve MHP'ye devlet kasasından tam 772 milyon lira verilecek. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye verilecek para 92 milyon lira olacak. Vatan Partisi HDP'ye verilecek bu paranın Mehmetçiğe kurşun olarak döneceği uyarısında bulundu

Fabrikalar kapanıyor, işsizlik artıyor, ekonomik kriz derinleşiyor. Ancak söz konusu Meclis'te gurubu bulunan siyasi partiler olunca milyonlar aktarılıyor.



31 Mart'taki yerel seçimlere Vatan Partisi dahil toplamda 13 parti katılma yeterliliğine sahip. Hazine'den seçim yardımını ise sadece AKP, CHP, İyi Parti, HDP ve MHP alacak. Bu 5 siyasi partiye toplamda 772 milyon lira dağıtılacak.



En çok payı 355,5 milyon lira ile AKP alacak. İkinci parti konumundaki CHP'ye 178 milyon lira, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye ise 92,2 milyon lira seçim yardımı verilecek. MHP 87,5 milyon lira, İyi Parti ise 78,5 milyon lirayı Hazine'den alıp kasasına koyacak.



Bu tabloya ise tepkiler var. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, yurttaşların ekonomik dar boğazı çok yakından yaşadığına dikkat çekti, siyasi partilere seçim yardımını eleştirdi.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, "Herkes ağzını açtığı zaman tasarruftan bahsediyor, özellikle hem iktidar hem muhalefet partileri... Fakat konu devlet Hazinesinden siyasi partilere yapılan milyonlarca liralık yardıma gelince kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Vatandaşın vergileri böyle bir kriz ortamında neden siyasi partilere aktarılıyor? Her parti kendi kaynağını kendisi yaratmalı. Aidat ve bağışlarla... Vatan Partisi daha önce bu konuda partilere yapılan yardımların kaldırılması için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Ancak maalesef başvurumuz sonuçsuz kaldı." dedi.



Reyhan, HDP'ye yapılan yardımlara ise özel bir parantez açtı, PKK'ya vurgu yaptı.



Reyhan, "Hele hele HDP gibi terör destekçisi bir partiye yüz milyon liraya yakın kaynağın aktarılması asla kabul edilemez! Bu paralar HDP’ye neden veriliyor? Mehmetçiğe kurşun sıkması için mi? Yeni canlı bombalar eğitmesi için mi? Akıl alır şey değil!" diye konuştu.



Seçim yardımına yurttaşlar da tepki gösterdi. Aydınlık gazetesine konuşan yurttaşlar, evde tencere kaynatmakta güçlük çekerken milyonlarca liranın siyasi partilere verilmesinin vicdanları sızlattığını vurguladı.





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