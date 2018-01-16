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PKK'nın sözde bölge komutanı Bursa'da yakalandı

Terör örgütü PKK'nın sözde Van Aladağlar bölge komutanı Bursa'da yakalandı.

PKK'nın sözde bölge komutanı Bursa'da yakalandı

Harmancık ilçesi girişindeki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya çalışan bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan otomobille kaçmaya başlayan zanlı, kısa süre devam eden kovalamacanın ardından yakalandı.

Zanlı tarafından verilen kimliğin başkasına ait olabileceğinden şüphelenen polis, durumu Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Terörle mücadele polislerinin yaptığı araştırmada şüphelinin, terör örgütü PKK'nın sözde Van Aladağlar bölge komutanı "Sefkan" kod adlı Reşat Karabalık olduğu belirlendi.

Örgüte 2000'li yılların başında katılan Karabalık'ın daha önce PKK'nın Ağrı Tendürek sözde bölge komutanı olduğu bildirildi. 

Zanlının, bir süredir Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki yakınlarının yanında saklandığı öğrenildi.

Bursa'daki işlemlerinin ardından Van'a gönderilen Karabalık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör örgütü pkk #terörle mücadele #van
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