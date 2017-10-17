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PKK'nın sözde bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi

Siirt Tillo karayolu uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan araçtan ateş edilmesi üzerine çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin Eruh ve Pervari ilçeleri arasındaki sözde Garisa bölge sorumlusu "Mazlum" kod adlı Kasım Doğan olduğu ortaya çıktı.

PKK'nın sözde bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi

Siirt'te dün etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin sözde bölge sorumlusu olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Siirt Tillo karayolu uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan araçtan ateş edilmesi üzerine çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin Eruh ve Pervari ilçeleri arasındaki sözde Garisa bölge sorumlusu "Mazlum" kod adlı Kasım Doğan olduğu ortaya çıktı.



Doğan'ın Mardin nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #pkk #siirt #tillo #Kasım Doğan
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