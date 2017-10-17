Siirt Tillo karayolu uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan araçtan ateş edilmesi üzerine çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin Eruh ve Pervari ilçeleri arasındaki sözde Garisa bölge sorumlusu "Mazlum" kod adlı Kasım Doğan olduğu ortaya çıktı.

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Siirt'te dün etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin sözde bölge sorumlusu olduğu tespit edildi.



Alınan bilgiye göre, Siirt Tillo karayolu uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan araçtan ateş edilmesi üzerine çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin Eruh ve Pervari ilçeleri arasındaki sözde Garisa bölge sorumlusu "Mazlum" kod adlı Kasım Doğan olduğu ortaya çıktı.







Doğan'ın Mardin nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

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