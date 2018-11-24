Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve sansasyonel eylem planladıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları ve sansasyonel eylem planladıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin, PKK'nın sözde kuruluş yıl dönümü 27 Kasım'da molotofkokteylli ve el yapımı patlayıcılı (EYP) eylem planladıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



Çalışma kapsamında, özel harekat polisinin desteğiyle 6 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 zanlıyı gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.