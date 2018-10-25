Güvenlik güçlerince yılbaşından bugüne kadar PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 638'i ölü olmak üzere bin 124 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince yılbaşından bugüne kadar PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 638'i ölü olmak üzere bin 124 terörist etkisiz hale getirildi.



AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke sınırları içinden silmek için yürüttüğü operasyonlar aralıksız devam ediyor.



Bu kapsamda güvenlik güçlerince örgütün şehir ve kırsal yapılanmalarına yönelik yılbaşından bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda 638'i ölü olmak üzere bin 124 terörist etkisiz hale getirildi.



Örgütün sadece şehir yapılanmalarına yönelik 2 bin 683 operasyonda 12 bin 923 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan yaklaşık 3 bini tutuklandı.



Terörist sayısı 750'ye kadar düştü



Güvenlik güçlerinin, özellikle son iki yılda düzenlediği operasyonlarla ağır kan kaybı yaşayan örgütün kırsal kadrosundaki teröristlerin sayısı, en zayıf dönemlerindeki 750'ye kadar geriletildi.



Operasyonlar sonucu çıkmaza giren terör örgütü, eleman temini konusunda sıkıntı yaşıyor.



Elde edilen istihbarata göre, harekat alanı daralan örgütün üst düzey sorumluları, eleman bulmakta güçlük çeken yurt içi ve dışı kadrolarına ağır eleştirilerde bulundu.



Örgüte katılımın en düşük seviyede bulunması ve teslim olan terörist sayısındaki artışın, örgütteki çözülmenin hızlandığının göstergesi olduğu ifade edildi.



Örgütü finanse edenler mercek altında



Güvenlik güçlerinin, terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları sadece kırsalda yürütülen operasyonlarla sınırlı kalmadı.



Operasyonlarla ağır darbe alan örgüte yurt içi ve dışından para aktaran finans kaynakları takibe alındı.



Yurt dışından PKK'ya gerek para aktaran gerekse yürüttükleri lobi faaliyetleriyle destek sağlayan şüpheliler tek tek deşifre edildi.



Finans kaynaklarının yanı sıra örgütün işbirlikçi, kadın, gençlik ve kurye yapılanmaları ile YPS, DGH gibi aynı zamanda eylem yapma kapasitesi bulunan gruplarına yönelik çalışmaların da titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.



Terör örgütünü ayakta tutmak amacıyla çaba içinde bulunan yapılanmaların her biri için ayrı ayrı ve kapsamlı çalışmalar yapıldığı, operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi.