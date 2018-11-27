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PKK operasyonlarına dair İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığından, PKK/KCK'ya yönelik 21-27 Kasım'da ülke genelinde düzenlenen 480 operasyonda 544 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

PKK operasyonlarına dair İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, 21-27 Kasım'da ülke genelinde düzenlenen 480 operasyonda, 544 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ve emniyet birimlerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik ülke genelinde operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen 480 operasyonda, Denizli'de 3, Batman'da 4, Şanlıurfa'da 34, Ankara'da 24, Kayseri'de 2, Adana'da 16, Antalya'da 7, Gaziantep'te 9, İstanbul'da 36, Iğdır'da 8, Van'da 42, Bursa'da 14, İzmir'de 23, Siirt'te 13, Kars'ta 9, Eskişehir'de 4, Balıkesir'de 2, Aydın'da 6, Adıyaman'da bir, Erzincan'da bir, Ağrı'da 49, Konya'da 7, Bingöl'de 4, Kocaeli'de 7, Mardin'de 27, Elazığ'da 4, Tekirdağ'da 3, Hakkari'de 14, Yalova'da bir, Rize'de bir, Şırnak'ta 52, Ardahan'da bir, Malatya'da 7, Zonguldak'ta bir, Manisa'da 4, Muş'ta 23, Bitlis'te 2, Diyarbakır'da 58, Mersin'de 20, Tunceli'de de bir olmak üzere toplam 544 kişi gözaltına alındı.

Etiketler; #içişleri #operasyon #kck #pkk
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