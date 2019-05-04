İçişleri Bakanlığı, 2019'un ilk 4 ayında 127 PKK'lının teslim olduğunu açıkladı. Bunlardan 82'sinin ailelerin ikna çalışmaları sonucunda örgütten kaçtığı öğrenildi

Güvenlik güçlerinin son dönemde PKK'ya karşı yaptığı başarılı operasyonlar, örgüt içinde korku ve paniği artırdı.



Örgütten kaçışlar son yılların en üst seviyesine çıktı. Güvenlik güçleri terörle mücadelede askeri yöntemlerin yanı sıra psikolojik ve sosyolojik yöntemleri de deniyor. 2019'un ilk 4 ayında teslim olan 127 teröristinden 82'si ailelerinin ikna çalışması sonucu örgütten kaçtı.



2016 yılında teslim olan 366 örgüt mensubundan 49'unun, 2017 yılında teslim olan 417 örgüt mensubundan 135’inin, geçen yıl da teslim olan 375 örgüt ensubundan 165'inin ikna yoluyla örgütten ayrıldı.



İçileri Bakanlığı yazılı açıklamasında bir annenin de mücadelesine değindi. Açıklamada, "Evladı için terör örgütünün yurt dışı kampına giden bir anne, iki gece kayanın üzerinde sabahlayarak, çocuğunu örgütten kurtardı. 'Çocuğumu almadan hiçbir yere gitmiyorum' diyen annenin ısrarı terör örgütünü pes ettirdi" denildi.



Örgüte katılım çağının da 13-25 yaş aralığı olduğu saptandı. Bu yaştaki gençlerin örgüt içinde cinsel saldırılara, istismarlara, aşağılamalara maruz kaldığı belirtildi. Ağır şartlar altında kalan çocukların "kaçmanın mümkün olmadığını" düşündükleri ifade edildi.



ulusal.com.tr

