PKK propagandası yapan sitelere erişim engeli kaldırıldı

PKK'nın sesini yayan Mezopotamya Ajansı, Zap Haber, Yüksekova Haber sitelerine erişim engeli kaldırıldı.



Anayasa Mahkemesi, 21 Kasım 2023’te Yüksekova Haber ve Zap Haber’e erişim engellenmesi kararıyla ilgili yapılan başvuruyu haklı bularak, “ifade özgürlüğü ihlali” demişti.



11 Ocak’ta toplanan AYM Genel Kurulu, diğer başvuruları birleştirerek 61 site için oybirliği ile karar verdi.



Erişim engeli kararlarının ifade özgürlüğü ihlali olduğuna hükmeden mahkeme, başvuru sahiplerine tazminat ödenmesine de karar verdi.



Böylece "Öcalan'a özgürlük", "Tecrit tepkisi", "1003 isimden PKK çağrısı: 'Terör örgütleri listesi'nden çıkarılsın" haberlerini yapan ve bazı çalışanları hakkında terörden yargılamalar bulunan siteler de açılmış oldu.



