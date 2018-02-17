Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütü PKK/PYD'nin Amerika'ya sunduğu "terör koridoru projesi"ni açıkladı. Terör örgütünün Amerika'ya "Biz burada sizin için İsrail için bir güvence olabiliriz, bizi destekleyin" dediğini söyleyen Yıldırım, Amerika'ya da mesaj verdi. Yıldırım" Amerika teröristlerle bir geleceği olmayacağını görmeli. Görürse kazanır, görmezse biz bir şey kaybetmeyiz" dedi

Başbakan Binali Yıldırım, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e giderken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Yıldırım, Amerika'nın terör örgütü PKK/PYD ile bölgede planladığı terör koridoru projesini anlattı, "Bunlar ABD’ye, 'biz burada sizin için İsrail için bir güvence olabiliriz, bizi destekleyin' demişler. 'Burada bir oluşum yapalım, Suriye’yi de Türkiye’yi de kontrol edersiniz, hem İran’a karşı eliniz güçlenir' diye bir proje, senaryo hazırlanmış. Bu proje üzerinden yola çıkmışlar. ABD’nin bunları muhatap alması akla ziyan bir iştir. İzahı mümkün değil" dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Ankara ziyaretini de değerlendiren Yıldırım, "Evirmeden çevirmeden net şekilde diyoruz ki; kardeşim, bizim hudutlarımız ötesinde bir terör devleti oluşumuna asla tahammülümüz olmaz. Öyle bir maceradan vazgeçin. Bu aklı size kim veriyorsa size iyilik etmiyor. Bu millet burada bir şer kuşağı oluşmasına izin vermez." diye konuştu.



Amerika'nın "IŞİD'le mücadele" söyleminin yersiz olduğuna dikkat çekti Yıldırım. Terör örgütü IŞİD'le mücadelenin gerçek anlamda mücadelesini Amerika'nın vermediğini söyleyen Başkbakan, Amerika'nın Menbiç'i boşu boşuna işgal ettiğini söyledi.



Binali Yıldırım Amerika'nın üst düzey yetkilileri arasındaki söylem uyuşmasızlığınında altını çizdi. "Herhalde ne yaptıklarından haberleri yok" dedi.



Başbakan, "İstihbarat komisyonu raporları diyor ki; bu YPG, PKK‘nın Suriye şubesidir. Bunların hain olduğunu ABD’deki bir kurum kabul ediyor. Savunma bakanı çıkmış diyor ki; bunları birbirine vurduracağız. Herhalde bizi hiçbir şeyden anlamıyor sanıyorlar ya da ne yaptıklarından haberleri yok. Amerikan yönetiminin iradesini ortaya koymasının zamanıdır. Sahadaki yanlışları, ilişkilerimizi zehirleyen yanlış tutumlara son vermeleri gerekir." diye konuştu.



Amerika'nın geri adım atmaması durumunda, Türkiye'deki Amerikan üslerinin kapanıp kapanmayacağına ilişkin soruya ise "aceleci davranmamak gerekir" diye yanıt verdi Yıldırım. "Biz sonuna kadar ABD’nin bu yanlıştan dönmesini ümit ediyoruz. ABD’nin orta-uzun vadeli geleceğinin teröristlerle olmayacağını görmesini istiyoruz. Görürse kendi kazanır, görmezse biz bir şey kaybetmeyiz. Biz yerimizdeyiz" diye konuştu.



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