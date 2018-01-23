Afrin'deki terör örgütü PKK-PYD-YPG hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekat kapsamında Şemdin köyünün hemen üstündeki tepeleri kontrol altına aldığı kaydedildi. O tepelerde, PYD terör örgütünün haberleşme sistemlerinin telsiz antenlerinin, diğer GSM antenlerinin olduğu bilgisi verildi

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yeni hava harekatı düzenlendiği öğrenildi.



Türk savaş uçaklarının Hatay'ın üzerinden geçerek Suriye Afrin'deki terör örgütü PKK-PYD-YPG hedeflerine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.



Sınırın karşı tarafında çok şiddetli patlamalar olduğu, patlama seslerinin Hatay'dan da duyulduğu belirtildi.



Hatay Reyhanlı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan başlayıp Hassa ilçesine kadar birçok noktadan Türk askerleri ve ÖSO mensuplarının Afrin'e girdiği iletildi.



Cilvegözü Sınır Kapısı'nın hemen karşısındaki Afrin'e bağlı Cindere ilçesinden giriş olduğu aktarıldı.



YOĞUN ÇATIŞMALAR VAR



İlçede yoğun çatışmaların, temasın olduğu ifade edildi.



Reyhanlı'nın hemen karşı tarafındaki Kırıkhan ilçesinde de dün itibariyle ÖSO mensuplarının giriş yaptığı, Şemdin köyünün hemen üstündeki tepeleri kontrol altına aldığı kaydedildi.



TEPELER NEDEN ÖNEMLİ



O tepelerde, PYD terör örgütünün haberleşme sistemlerinin telsiz antenlerinin, diğer GSM antenlerinin olduğu bilgisi verildi.



Tepelerin tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.



Telsiz antenleri ve diğer GSM operatörlerine ait sistemlerin de kontrol altında olduğu ifade edildi.



TSK'DAN TOPÇU ATIŞLARI



Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerine Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), topçu atışı yapıldı.



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırın Kilis-Hatay hudut hattında konuşlu TSK birlikleri, Afrin'de tespit edilen terör örgütü mevzilerine sabah saatlerinden bu yana aralıklarla top atışı gerçekleştirdi.



Patlama sesleri, Kilis'in Suriye sınırındaki bazı köylerden de duyuldu.



ulusal.com.tr